AM4 moderkort | Billigare = bättre

Letar AM4 moderkort, ska bara vara en surf dator till föräldrarna så desto billgare desto bättre. Bios som stödjer Raven Ridge behövs. Letar mest typ billigare A320 och B350 moderkort men allt med 3XX och 4XX chipset är intressant till rätt pris. Finns nya B450's för runt 550kr så åtminstone under det i pris annars är det lika bra att köpa nytt.

Låda, kvitto, tillbehör, specifikationer osv kvittar så länge det startar och är i alla fall mestadels funktionellt. Kan möjligtvis avhämta i närorter runt Skövde annars frakt.

MvH Viktor K.

