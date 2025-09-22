AOC AGON AG276QZD2 27” OLED 240 hz

Efter uppgradering till 32” 4K säljer jag denna fina skärm. Inköpt från Webhallen 250125. Digitalt kvitto finns. Fint skick. Finns dock en rätt så lång mikrorepa som inte går att fånga på bild. Syns inte vid användning men går att se vid rätt vinkel/ljus. Tyvärr är ju dessa glossy qd-oled oerhört känsliga.

Vi kör bud med rätt att neka. Kan skickas i sin orginalkartong efter förskottsbetalning men upphämtning i Jönköping prioriteras.

Läs hela annonsen här