Apple AirPods 2nd Gen och Battlefield 6 Intel Kod

Tjena,
Annonserar hörlurar åt en vän då han fått nya Air pods pro 2nd gen i födelsedagspresent.
I gott skick och fungerar som de skall, rengjorda enligt bild. cirka 1 år gamla. Inköpta 2024 + lightning kontakt
Pris: 600kr men öppet för bud.
Battlefield 6 kod som aktiveras med en intel processor: https://softwareoffer.intel.com/Campaign/Terms/15a4c2aa-cf96-...
Är EA som man aktiverar koden hos.
Pris: 450kr
