Silverstone Tundra extern vattenkylning

Hej!

Säljer en extern vattenkylningslösning från Silverstone, Tundra TD01. Originalkartong och de flesta tillbehör medföljer.

Observera att CPU-block och slang saknas, så dessa behöver kompletteras. Strömkabeln till adaptern är amerikansk, och behöver bytas ut. Kan heller inte garantera att pumpen funkar, då det är gamla grejer.

Lämna bud vid intresse.

Läs hela annonsen här