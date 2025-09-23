Delar för Win 11-uppdatering

twech
Medlem
●
Söker lite delar för att uppgradera datorer för att göra dem kompatibla med Win 11.
Dator 1
CPU, Intel i3/i5/i7
Moderkort, mITX
RAM, minst 16GB
Dator 2
CPU, Intel eller AMD
Moderkort, mATX
RAM, minst 32GB
Behöver inte vara kompletta kit även om det föredras. Även enskilda delar är intressant, framförallt moderkort. Enda kravet är att det ska var med på de officiella listorna för Win 11 24H2-stöd.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.