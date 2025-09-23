Delar för Win 11-uppdatering

Söker lite delar för att uppgradera datorer för att göra dem kompatibla med Win 11.

Dator 1

CPU, Intel i3/i5/i7

Moderkort, mITX

RAM, minst 16GB

Dator 2

CPU, Intel eller AMD

Moderkort, mATX

RAM, minst 32GB

Behöver inte vara kompletta kit även om det föredras. Även enskilda delar är intressant, framförallt moderkort. Enda kravet är att det ska var med på de officiella listorna för Win 11 24H2-stöd.

