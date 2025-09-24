Räcker mitt nätagg endast som mediaspelare?

Hej, ska installera ett AMD RX 480 grafikkort (rekommenderat nätt agg: 500watt).

I en dator som ska vara en mediadator för att spela upp video via Kodi ENBART, H265 HDR decode,

har två nätagg över:

Corsair VX 450 watt

Corsair CX 430 watt

De bör väl inte vara i närheten av att dessa agg ska säcka ihop för ovanstående?