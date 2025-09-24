Forum Datorkomponenter Chassin och nätaggregat Tråd

Räcker mitt nätagg endast som mediaspelare?

Hej, ska installera ett AMD RX 480 grafikkort (rekommenderat nätt agg: 500watt).
I en dator som ska vara en mediadator för att spela upp video via Kodi ENBART, H265 HDR decode,

har två nätagg över:
Corsair VX 450 watt
Corsair CX 430 watt

De bör väl inte vara i närheten av att dessa agg ska säcka ihop för ovanstående?

Jadå, rx 480 drar c.a 150w under belastning och mindre utan full belastning. Ingen fara. Rekommenderade nätagg är för full belastning av både gpu och någon cpu (& annat) + marginal.

då kör vi

