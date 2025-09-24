Logitech G Pro X Superlight 2C Svart

Minisulan
ASUS RTX 5080 OC Prime
Skärm: LG 32 OLED", Samsung G7 32"
Server:UnRaid OS, Fractal Design Node 804, Asus Sabertooth Gryphon Z97, Intel XEON 1220v3, 32GB DDR3 RAM, 14TB Storage.
Köpte denna via Logitechs hemsida direkt när den kom.
Fick den levererad igår eftermiddag 23/9
Men tyvärr känns den inte rätt för mig då jag kört möss med mer "hump" för länge för att kunna gå tillbaka till denna.
Fantastiskt skön och bra mus om man gillar Superlight formen, fast nu mindre då såklart.
Använd 1 dag och är i stort sett ny, griptejpen som medföljde satte jag på direkt och kommer sitta kvar till eventuellt köpare.
(Orkar inte skicka tillbaka den)
