Logitech G Pro X Superlight 2C Svart

Köpte denna via Logitechs hemsida direkt när den kom.
Fick den levererad igår eftermiddag 23/9

Men tyvärr känns den inte rätt för mig då jag kört möss med mer "hump" för länge för att kunna gå tillbaka till denna.

Fantastiskt skön och bra mus om man gillar Superlight formen, fast nu mindre då såklart.
Använd 1 dag och är i stort sett ny, griptejpen som medföljde satte jag på direkt och kommer sitta kvar till eventuellt köpare.

(Orkar inte skicka tillbaka den)

