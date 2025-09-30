NOVA X870E Wifi ingen fancontroll, cpu temp eller rgb

Bilder från bios, just här 3.40, men testat den innan samt den nyaste 3.50 med samma resultat.

Flashat från knappen bak, den vill inte flasha inifrån bios.

https://imgur.com/a/DYStEuu

Köpt kortet begagnat utan kvitto, grisen i säcken på eget bevåg.

Kortet ser fysiskt bra ut, även pinsen.

Datorn startar och allt är som det ska MEN jag kan inte styra några fläktar, allt visar fel värden och rgbn som ska vara på moderkortet är död.

Felkod 00 står från att den startas, den står på 00 hela tiden men datorn bootar som den ska och man kommer in i Windows.

I windows och externa program visas temps osv korrekt.

Jag har testat att flasha om bios, testat tidigare bios, clear cmos knappen bak, clear cmos pinsen.

Testat med allt inkopplad samt endast med ström till moserkortet.

Jag har skapat ett ärende hos Asrock, men vet inte om jag får hjälp utan kvitto, men gjort är det.

Allt är uppdaterat och testat fram och tillbaka.

Jag har googlat fram att andra haft liknande problem, men cmos, trycka på trömknappen för att tömma 1000 gånger, koppla i och ur komponenter, upp/ned flasha bios osv fungerar inte.

Har någon en aning? Sett linandr innan? Vad som helst som kan hjälpa mottages, nu kan jag likaväl testa allt så får det bära eller brista.