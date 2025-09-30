PSU 1000w Strix, Chassi nzxt, kylare, 280hz IPS

Tja!

Bygger om ännu en gång ja, det är typ 28 gången i år. (Inget skämt heller tyvärr).

Följande delar ska bort nu då jag snart kommer bli utkastad av damen i huset pga delar precis i varenda rum.

ROG-STRIX-1000G-AURA-WHITE-GAMING, med alla kablar. + uppsättning korta kablar för typ matx. registrerad hos Asus, garanti fram till 2034-05-15.

Bud från 900.

Lian Li A3 vit/valnöt. Inga anmärkningar. 500kr (SÅLD)!

GIGABYTE B650M Gaming WIFI6E moderkort köpt för en månad sen, kvitto finns. amazon. Bud från 750kr

NZXT H5 Flow med Asus TUF 120mm RGB fläktar i vitt. 7 fläktar. Bud från 550kr

Corsair Nautilus 360 RS ARGB Vit, Inet 2025-08-20.

Bud från 500? Alla fläktar finns kvar oanvända, samt alla monteringstillbehör.

DeepCool Assassin VIT endast am5 fäste kvar! Bud från 200kr

Thermalright Peerless Assassin 120 SE Vit, bud från 100kr. Endast provmonterad för länge sen, alla tillbehör med.

ASUS 27" TUF Gaming VG279QM IPS 280 Hz, funkar felfritt, inga anmärkningar enligt mitt öga. Användes fram tills idag. Bud från 1000? Vet inte hur skärm prissätts.

Moderkort/psu/Nautilius/chassi sitter som ni ser i dator. Och kommer att skickas måndag/Tisdag 6-7 September. Då jag inte har tid innan dess att demontera. Resterande kan skickas omgående. Det enda som saknar sin låda är PSUN.

Förbehåller mig rätten att avbry… eller inte sälja alls blablabla.

