B550-F Gaming Wifi + Ryzen 9 5900X

Hej härmed säljes

Mobo: Asus Rog Strix B550-F Gaming Wifi
Cpu: Ryzen 9 5900X

Bud från 2000

Kan skickas eller hämtas i HBG

Annons avslutas när jag känner mig nöjd med bud

Väljjer rätten att sälja till vem jag vill

Annons finns på andra ställen med

Lycka till 😊

Läs hela annonsen här

Obs. Står både 5900x och 5600x. Antar att ska vara 5900x då du skriver Ryzen 9.

Skrivet av leverbrock:

Obs. Står både 5900x och 5600x. Antar att ska vara 5900x då du skriver Ryzen 9.

My bad har redigerat tackar för korrigeringen 😊

