B550-F Gaming Wifi + Ryzen 9 5900X

Hej härmed säljes
Mobo: Asus Rog Strix B550-F Gaming Wifi
Cpu: Ryzen 9 5900X
Bud från 2000
Kan skickas eller hämtas i HBG
Annons avslutas när jag känner mig nöjd med bud
Väljjer rätten att sälja till vem jag vill
Annons finns på andra ställen med
Lycka till 😊
Obs. Står både 5900x och 5600x. Antar att ska vara 5900x då du skriver Ryzen 9.
My bad har redigerat tackar för korrigeringen 😊
