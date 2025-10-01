B550-F Gaming Wifi + Ryzen 9 5900X

Hej härmed säljes

Mobo: Asus Rog Strix B550-F Gaming Wifi

Cpu: Ryzen 9 5900X

Bud från 2000

Kan skickas eller hämtas i HBG

Annons avslutas när jag känner mig nöjd med bud

Väljjer rätten att sälja till vem jag vill

Annons finns på andra ställen med

Lycka till 😊

Läs hela annonsen här