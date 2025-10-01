ROG Strix RTX 4080 OC med Alphacool-vattenblock

Gark2001
RoG Strix 4080 OC med vattenblock från Alphacool. Köpt av användare här på SweC.
Kortet har endast gått med EK-CryoFuel Clear.
Köpt på Webhallen 2022-11-24. Kopia på kvitto medföljer. Luftkylare samt originalkartong finns kvar.
Hämtas på plats, alternativt så kan jag möta upp runt Göteborg / Borås / Kungsbacka.
Skickas mot förskottsbetalning.
Förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill eller inte alls osv.
Väl mött.
