Ethernet kabel från modem till port?

Ethernet kabel från modem till port?

Min brorsa har flyttat hemifrån och har flyttat in i ett radhus, radhuset har fiber in. Inne i elcentralen hittas modem och 10 ”ingångs” portar som går ut till 5 olika vägguttag.
Modemet har 4 portar. Hur ska man koppla från modemet till alla 10 portar?

Kan kolla om jag kan lösa en bild på portarna.

Låter som att det kommer behövas en switch om det ska gå att koppla in alla 10 portar

Man har inget modem om det är fiberanslutning utan det är troligen en tjänstefördelare, den ska kopplas till routern som i sin tur ska anslutas till en switch som kopplas till uttagen.
Man ska inte koppla in nått mer än routern i tjänstefördelaren för då får man oftast adressproblem.

Internet/modem/fiberkonverterare - [WAN-port] router [LAN-port] - switch med 12 portar - panelen

Normala hushåll har inte behov av 10 portar samtidigt och skippar switchen och nöjer sig med de 2-6 LAN-portar som normalt finns på routern. Alternativt placerar man en 4-5-portars switch i vardagsrummet där det faktiskt behövs. Komplettera med accesspunkter där det behövs för Wi-Fi-täckning, de har ibland extra portar, särskilt om det är konsumentroutrar ställda i AP-läge.

Det du kallar "modem" är en tjänstefördelare.

Så här kopplar du korrekt:
Tjänstefördelare -> Router -> Uttag

Det är jätteviktigt att en router är ansluten till tjänstefördelaren! Om bredbandsleverantören inte tillhandahåller en så ska din bror köpa en egen router. Om han behöver fler uttag än vad som finns i routern så ska han koppla följande:
Tjänstefördelare -> Router -> Switch -> Uttag

Observera att ingenting (IPTV undantaget) ska vara anslutet till tjänstefördelaren utöver routern!

