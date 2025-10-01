Forum Datorer och system Mobiltelefoner Tråd

Funkar denna telefonen utan 2g/3g?

Funkar denna telefonen utan 2g/3g?

Hejsan.

Undrar om någon kan hjälpa mig att tyda om min mormors "Xiaomi Poco X3 NFC" telefon kommer fungera efter att 2G/3G nätet stängs ner den 1a December?

Som jag förstår det så har telefonen 4G, det står även 4G med en liten plupp uppe i högra hörnet när den inte har WIFI anslutning.
Även om man läser här så står det ju 4G: https://www.gsmarena.com/xiaomi_poco_x3_nfc-10415.php

Men jag blir osäker då Comviq skickar sms till henne å säger:
"Din mobil använder dessa nät (2G/3G) för samtal och SMS och kommer därför inte kunna ringa eller skicka SMS efter detta datum. Du kan eventuellt fortfarande surfa via 4G men för att kunna använda mobilen fullt ut behöver du byta telefon".

Någon här kanske har bättre koll än mig och kan tyda specsen om vad som gäller, eller om det är så att Comviq bara har dålig koll?
Om man har mobildata via 4G, kan det ändå betyda att man inte kan ringa/sms'a med 4G?

Väldigt tacksam för hjälp.

Du får kolla om du kan aktivera VoLTE på telefonen. Har för mig som har lite sisådär med det stödet.
Borde finnas under inställningar och simkort. Stödjer inte VoLTE så blir det nog en ny lur i värsta fall.

3G-nätet i Sverige håller på att stängas ner och den fullständiga nedstängningen sker i princip senast den 31 december 2025
Mobilen har 4G

Telefonen verkar ha volte men kanske abonnemanget inte stödjer det, en del kombinatiioner stödjer även wifisamtal om man har tillgång till wifi.

