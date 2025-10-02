Ryzen 7 5700X/5800X samt Corsair DDR4

Söker efter uppgradering till AM4-serverdatorn jag har här hemma.

Jag är primärt ute efter en Ryzen 7 5700X eller 5800X. Känns som att det kan finnas många sådana liggande efter uppgraderingar.

Söker även efter 2x8GB Corsair Vengeance LPX 3200MHz CL16 att para ihop med befintliga stickor för att få totalt 32GB. Kan även vara av intresse att köpa 4x8GB eller 2x16GB om det erbjuds för vettig peng.

Bonuspoäng om det är i Stockholmsområdet och jag kan hämta i person.

