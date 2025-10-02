Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Intel 14600K

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Intel 14600K

Säljer en tre veckor gammal 14600k.
Kördes en vecka på en custom loop, funkade felfritt.
Men villhöver genen vill prova en 14900ks, mest bara för att det är roligt 🤣 (självtortyr)
Köptes på EG för 1649:- fick aldrig någon BF kod och ligger i fejd med EG om detta.
Men brydde mig inte så mycket om det då jag köpte den för att jag ville testa Intel igen.

Kan skickas eller hämtas hos mig i Järfälla.
Vill ha runt de jag betalade för den, om inte får servern en uppgradering.

Läs hela annonsen här

Visa signatur

ASUS RTX 5080 OC Prime
Skärm: LG 32 OLED", Samsung G7 32"
Server:UnRaid OS, Fractal Design Node 804, Asus Sabertooth Gryphon Z97, Intel XEON 1220v3, 32GB DDR3 RAM, 14TB Storage.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar