Intel 14600K

Minisulan
Medlem
●
Visa signatur
ASUS RTX 5080 OC Prime
Skärm: LG 32 OLED", Samsung G7 32"
Server:UnRaid OS, Fractal Design Node 804, Asus Sabertooth Gryphon Z97, Intel XEON 1220v3, 32GB DDR3 RAM, 14TB Storage.
Säljer en tre veckor gammal 14600k.
Kördes en vecka på en custom loop, funkade felfritt.
Men villhöver genen vill prova en 14900ks, mest bara för att det är roligt 🤣 (självtortyr)
Köptes på EG för 1649:- fick aldrig någon BF kod och ligger i fejd med EG om detta.
Men brydde mig inte så mycket om det då jag köpte den för att jag ville testa Intel igen.
Kan skickas eller hämtas hos mig i Järfälla.
Vill ha runt de jag betalade för den, om inte får servern en uppgradering.
ASUS RTX 5080 OC Prime
Skärm: LG 32 OLED", Samsung G7 32"
Server:UnRaid OS, Fractal Design Node 804, Asus Sabertooth Gryphon Z97, Intel XEON 1220v3, 32GB DDR3 RAM, 14TB Storage.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.