ASUS Zenfone 8 (8GB RAM, 128GB lagring)

Efter att ASUS bestämt sig för att knappt två års säkerhetsuppdateringar räcker och blir över (sista kom november 2023) kände jag att det var dags att skaffa en ny telefon.

Rejält bitterljuvt, då Zenfonen ligger bättre i handen än något annat jag hittat på marknaden idag. Kolosser som är i praktiken omöjliga att använda med en hand.

Nåväl, jag kan inte lämna tillbaka den Motorola det fick bli som ersättare, så det är nu dags att säga adjö till min Zenfone 8. Jag är ende ägaren sen jag köpte den för cirkus 7000 riksdaler på Inet 2021, och kvitto finns såklart därifrån.

Har alltid haft TPU-skal monterat (syns spår av användning på själva skalet men det medföljer givetvis monterat i okej skick, skickar även med det extra skal i hårdplast som ingick med telefonen - har dock inte kört extra skärmskydd), och har alltid varit jäkligt noga med att vara varsam med den. Originalkartong, manual och SIM-"nyckel" medföljer också.

Inga egentliga skavanker överhuvudtaget, utom en lite halvmärklig fläck på "insidan" av displayen (se bild, har tagit en i "worst case scenario", där ljuset ligger så att det syns så mycket som möjligt, är annars i 90% av fallen nästintill omöjligt att se den alls. Övriga prickar som synd på bilden är damm) - ser ut som en liten fettfläck, som syns i vissa specifika miljöer med belysning i vissa vinklar. Omöjlig att få bort från utsidan, testat med skärmrengöring både en och två gånger. Displayen i övrigt är felfri, inte en repa.

Batteriet är väl medelmåttigt, har alltid kört med inställningar för batterisparläge (aldrig laddat över 90%) och långsam laddning för att få det att hålla så bra som möjligt, men batteritiden... nja, den är godkänd men inte mer.

USB-C-uttaget har någon gång det senaste halvåret visat på lite glapp (där jag ibland fick plugga ur och i laddare ett par gånger för att ladda), men lite varsamt blås med tryckluft på burk så har jag inte märkt av några problem efter det.

Utöver det en riktigt bra telefon (alla specifikationer finns på GSMArena), som jag egentligen inte hade velat göra mig av med om det inte vore för att jag inte är bekväm med att köra en brukstelefon utan mer aktuella säkerhetspatchar, och jag orkar inte roota eller göra ett projekt av den.

Men den kan definitivt vara ett alternativ för någon som vill ha en reservtelefon, ett projekt att roota eller leka lite med, eller bara är mer bekväm med en inaktuell Android-version än jag är. 😅 Laddare följde nog med ursprungligen, men den har gått till något annat, och kabel är oklart om jag lyckas skaka fram någon - de används och slits något förbaskat till allt möjligt. Kommer såklart göra en total fabriksåterställning på telefonen innan den säljs.

OBS:

Jag säljer till vem jag vill, om jag vill och när jag vill. (Föredrar en någorlunda snabb och smidig affär, men jag håller tråden öppen för intresserade ett par dagar i alla fall.)

Inga som helst byten, under några som helst omständigheter.

Prioriterar starkt en affär på plats. Om frakt ska vara aktuellt är det förskottsbetalning som gäller, fraktalternativ är Postnord spårbart/försäkrat enl. överenskommelse och jag kommer då också att skicka bilder på när jag packar telefonen.

Bud görs, för allas skull, i tråden. Ställ dock gärna frågor i PM om det är något!

Är inte omöjlig vad gäller pris eller så, vill mest att det ska vara en säker och smidig affär för alla inblandade, så det är därför ovan lista låter lite stel.

