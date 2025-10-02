Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

2080ti & 2080super

2080ti & 2080super

Säljer två grafikkort

1. ASUS GeForce RTX 2080 SUPER 8GB ROG STRIX GAMING OC. Säljer denna åt en vän. Han säljer den pga uppgradering. Har fungerat utan anmärkningar

2. Palit 2080ti Gaming OC 11Gb | köpte denna av en annan sweclockare för kanske två månader sedan. Men inte kommit till användning. Endast testad för att se att den fungerar.

Bud gäller för båda.

Hämtning eller skickas med frakt som köpare betalar.

Betalning via Swish i förskott

Läs hela annonsen här

Nytt bud: 1 337 kr Börjar med "utgångspris" för RTX 2080 Ti kortet + frakt
1300 kr hämtar ASUS GeForce RTX 2080 SUPER 8GB ROG STRIX GAMING OC

Palit 2080ti Gaming OC 11Gb - 1750:- + fralt

Nytt bud: 1 800 kr Palit 2080ti + frakt
Nytt bud: 1 350 kr Asus 2080 rog +frakt
3600kr för båda och hämtar

