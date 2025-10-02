Forum Datorer och system Bärbara datorer Support och övrigt Tråd

Chromebook, använda medföljande erbjudanden

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Chromebook, använda medföljande erbjudanden

Skulle hjälpa en bekant att komma igång med Chromebook. Började med att lägga till erbjudandet som innebär att Gemini Advanced kan användas gratis i 12 månader. Detta gick utan problem. Sedan skulle jag även lägga till erbjudandet med Luminar: Photo Editor 3 månader gratis. Men här kom det upp ett krav på BankID vilket personen inte har, krävs detta verkligen?

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar