Chromebook, använda medföljande erbjudanden

Skulle hjälpa en bekant att komma igång med Chromebook. Började med att lägga till erbjudandet som innebär att Gemini Advanced kan användas gratis i 12 månader. Detta gick utan problem. Sedan skulle jag även lägga till erbjudandet med Luminar: Photo Editor 3 månader gratis. Men här kom det upp ett krav på BankID vilket personen inte har, krävs detta verkligen?
