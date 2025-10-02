Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Asus BTF 2.5 – för dig som har något att dölja

Melding Plague

Calle klämmer, känner och bygger med den senaste generationens BTF-komponenter från Asus.

Läs hela artikeln här

Medlem

Vad i hela helvete är det där för styggelse till chassi!?

Redaktion
Teknikredaktör
Skrivet av DasIch:

Vad i hela helvete är det där för styggelse till chassi!?

Calle halshögg Megatron och turligt nog var kraniet ATX-kompatibelt.

Skämt åsido, jag gillar BTF även om det rimmar illa med mitt vurmande för ITX-byggen.

Medlem
Skrivet av Rosenvik:

Calle halshögg Megatron och turligt nog var kraniet ATX-kompatibelt.

Skämt åsido, jag gillar BTF även om det rimmar illa med mitt vurmande för ITX-byggen.

Jag älskar tanken med Btf men borde inte itx bli perfekt med BTF? Borde kunna ha moderkortet med korta kontakter från Psu...

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop

