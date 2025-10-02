MSI Geforce RTX 3080 Ventus 3X plus

P.g.a. av uppgradering säljer jag detta kort i mycket fint skick. Funkar precis som det ska, inga konstigheter. Komplett med alla tillbehör i originalkartong.

Finns att hämta i Nacka. Kan skickas mot fraktkostnad och förskottsbetalning via Swish.

Har dålig koll på vad 3080 går på begagnat, så tar bud från 3000 kr.

