MSI Geforce RTX 3080 Ventus 3X plus

Intel Core i7 14700KF | MSI Pro Z690-A DDR4 Wifi | MSI RTX 3080 Ventus 3X Plus | 4x8 GB G.SKILL Trident Z RGB 3200MHz | Samsung 970 EVO 500GB | Seasonic Focus+ Gold 750W | Corsair Obsidian 500D | LG 34GN850
P.g.a. av uppgradering säljer jag detta kort i mycket fint skick. Funkar precis som det ska, inga konstigheter. Komplett med alla tillbehör i originalkartong.
Finns att hämta i Nacka. Kan skickas mot fraktkostnad och förskottsbetalning via Swish.
Har dålig koll på vad 3080 går på begagnat, så tar bud från 3000 kr.
