Äldre high-end hårdvara + bra DDR4 + i9 9900K-11900K

Letar efter specifika moderkort, minnen och processorer för hobbyöverklockning. Utöver det som nämns nedan är jag även intresserad av större paket med gamla processorer eller minnen (DDR3 och äldre) oavsett modell, t.ex. från återvinning eller skrotade datorer. Kan ofta krävas att man testar flera dussin processorer av samma modell för att hitta en som överklockar riktigt bra.

Processorer

  • i9 11900K(F), 10900K(F), 9900K(S)

  • i7 8086K, 8700K, 5775C, 4790K, 3770K, 2700K, 880, 875K, 870

  • i7 5960X, 4960X, 4930K, 3970X, 3960X, 3930K, 990X, 980(X), 970, 975, 965

  • Core 2 Extreme/Quad

  • FX-9590/9370, Phenom II X6

  • Athlon XP/64 (gärna FX-modellerna, t.ex. FX-62)

DDR4 (endast 8/16 GB-moduler)

  • 3200 14-14-14

  • 3600 17-18-18 eller lägre latens

  • 4000 19-19-19 eller lägre latens

  • 4133+ beroende på modell

DDR3

  • 2 GB moduler: DDR3-1600 7-8-7 eller lägre latens, DDR3-1866+

  • 4/8 GB moduler: DDR3-2133+

  • Crucial Ballistix 1600 8-8-8, 1866+

DDR2

  • DDR2-1000+

  • DDR2-800 4-4-4 eller lägre latens beroende på modell

DDR

  • DDR-400+ CL2

  • DDR-500+ CL2.5

  • DDR-600+ CL3

Moderkort
Andra high-end modeller liknande de nedan kan även vara intressanta. Kan köpa moderkort med tillhörande processor och minne även om de inte är exakt vad jag efterfrågar ovan.

Asus:

  • Maximus XII/XIII Apex (Z490/Z590)

  • Maximus XI Apex/Gene (Z390)

  • Maximus IX Apex (Z270)

  • Rampage V Edition 10 (X99)

  • Maximus VII Formula/Hero/Ranger/Gene/Impact (Z97)

  • Maximus VI Extreme/Formula/Gene/Impact (Z87)

  • Maximus V Extreme/Formula/Gene (Z77)

  • Rampage IV Black Edition/Extreme (X79)

  • Maximus IV Extreme(-Z) (P67/Z68)

  • Rampage III Black Edition/Extreme/Formula (X58)

  • Rampage Extreme/Formula (X48)

  • P5E3 Premium/Deluxe (X38/X48)

  • Crosshair IV/V

  • Crossblade Ranger (FM2+)

Övriga:

  • Asrock Z77, Z87, Z87M, Z97, Z97M, Z170, Z170M OC Formula

  • EVGA Z390, Z490, Z590 Dark

  • EVGA X58 (alla modeller)

  • EVGA P55 Classified

  • DFI (LanParty) (alla modeller)

  • Foxconn BloodRage (X58)

  • Gigabyte X58A-OC

  • Gigabyte Z77X-UP7

  • Gigabyte P45

Grafikkort

  • Kort med dubbla grafikprocessorer

  • Kort med vattenblock

  • Överklockningskort som Asus Matrix eller MSI Lightning (alla äldre modeller)

Även följande kort oavsett modell:

Citat:

  • 3dfx/Voodoo: samtliga modeller

  • Volari Duo

  • SIS Xabre: samtliga modeller

  • PowerVR: PCX1/PCX2 (VideoLogic Apocalypse), Neon250, Kyro (diverse modeller)

Nvidia:

  • NV1 (STG2000)

  • RIVA 128

  • RIVA TNT/TNT2 (ej M64)

  • Geforce 256 samtliga

  • Geforce 2 Ti och Ultra

  • Geforce 3 samtliga

  • Geforce 4 Ti (4200/4400/4600(SE)/4800(SE)) och PCX 4300

  • Geforce FX 5600 Ultra, FX 5700 (Ultra), FX 5800 (Ultra), 5900 (Ultra) / 5950 Ultra / PCX 5750 / PCX 5900 / PCX 5950

  • Geforce 6800 samtliga modeller, 6600 GT Dual

  • GeForce 7000: Samtliga 7800+

  • GeForce 8800 GTS/GTX/Ultra

  • GeForce 9800 GTX+/GX2

  • GeForce GTX 280, 285, 295

  • GeForce GTX 480

  • GeForce GTX 580, 590

  • Diverse Titan-modeller

ATI/AMD:

  • Radeon 7200/7500

  • Radeon 9500/9700/9800

  • Radeon X800/X850 samtliga varianter

  • Radeon X1800/X1900/X1950 samtliga varianter

  • Radeon HD 2900 samtliga varianter

  • Radeon HD 3870X2

  • Radeon HD 4870X2

  • Radeon HD 5870, 5970

  • Radeon HD 6970, 6990

  • Radeon HD 7950, 7970, 7990

  • Radeon R9 290, 290X, 295X2

  • Radeon R9 390, 390X

  • Radeon RX 470-580 Sapphire Nitro+

Kylning

  • Vattenblock till LGA 775 och/eller LGA 1366

  • Universal-vattenblock till grafikkort

  • Vattenblock till äldre high-end grafikkort

  • Prisvärd pump (alltså inga dyra RGB för 2000 kr)

  • LN2 pot och övrig utrustning för extremkylning

Byten
Har en del olika kylare och nätaggregat att erbjuda i byte. Kan även byta processorer där du får en uppgradering, till exempel i7 4790K mot 8700K med pengar eller annat emellan. Jag har också diverse moderkort till LGA 1151 och äldre.

För dig som är intresserad av delid kan jag även fixa det för någon mindre summa eller potentiellt gratis beroende på omständigheter.

