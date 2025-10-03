Äldre high-end hårdvara + bra DDR4 + i9 9900K-11900K

Letar efter specifika moderkort, minnen och processorer för hobbyöverklockning. Utöver det som nämns nedan är jag även intresserad av större paket med gamla processorer eller minnen (DDR3 och äldre) oavsett modell, t.ex. från återvinning eller skrotade datorer. Kan ofta krävas att man testar flera dussin processorer av samma modell för att hitta en som överklockar riktigt bra.

Processorer

i9 11900K(F), 10900K(F), 9900K(S)

i7 8086K, 8700K, 5775C, 4790K, 3770K, 2700K, 880, 875K, 870

i7 5960X, 4960X, 4930K, 3970X, 3960X, 3930K, 990X, 980(X), 970, 975, 965

Core 2 Extreme/Quad

FX-9590/9370, Phenom II X6

Athlon XP/64 (gärna FX-modellerna, t.ex. FX-62)

DDR4 (endast 8/16 GB-moduler)

3200 14-14-14

3600 17-18-18 eller lägre latens

4000 19-19-19 eller lägre latens

4133+ beroende på modell

DDR3

2 GB moduler: DDR3-1600 7-8-7 eller lägre latens, DDR3-1866+

4/8 GB moduler: DDR3-2133+

Crucial Ballistix 1600 8-8-8, 1866+

DDR2

DDR2-1000+

DDR2-800 4-4-4 eller lägre latens beroende på modell

DDR

DDR-400+ CL2

DDR-500+ CL2.5

DDR-600+ CL3

Moderkort

Andra high-end modeller liknande de nedan kan även vara intressanta. Kan köpa moderkort med tillhörande processor och minne även om de inte är exakt vad jag efterfrågar ovan.

Asus:

Maximus XII/XIII Apex (Z490/Z590)

Maximus XI Apex/Gene (Z390)

Maximus IX Apex (Z270)

Rampage V Edition 10 (X99)

Maximus VII Formula/Hero/Ranger/Gene/Impact (Z97)

Maximus VI Extreme/Formula/Gene/Impact (Z87)

Maximus V Extreme/Formula/Gene (Z77)

Rampage IV Black Edition/Extreme (X79)

Maximus IV Extreme(-Z) (P67/Z68)

Rampage III Black Edition/Extreme/Formula (X58)

Rampage Extreme/Formula (X48)

P5E3 Premium/Deluxe (X38/X48)

Crosshair IV/V

Crossblade Ranger (FM2+)

Övriga:

Asrock Z77, Z87, Z87M, Z97, Z97M, Z170, Z170M OC Formula

EVGA Z390, Z490, Z590 Dark

EVGA X58 (alla modeller)

EVGA P55 Classified

DFI (LanParty) (alla modeller)

Foxconn BloodRage (X58)

Gigabyte X58A-OC

Gigabyte Z77X-UP7

Gigabyte P45

Grafikkort

Kort med dubbla grafikprocessorer

Kort med vattenblock

Överklockningskort som Asus Matrix eller MSI Lightning (alla äldre modeller)

Även följande kort oavsett modell:

Citat: 3dfx/Voodoo: samtliga modeller

Volari Duo

SIS Xabre: samtliga modeller

PowerVR: PCX1/PCX2 (VideoLogic Apocalypse), Neon250, Kyro (diverse modeller) Nvidia: NV1 (STG2000)

RIVA 128

RIVA TNT/TNT2 (ej M64)

Geforce 256 samtliga

Geforce 2 Ti och Ultra

Geforce 3 samtliga

Geforce 4 Ti (4200/4400/4600(SE)/4800(SE)) och PCX 4300

Geforce FX 5600 Ultra, FX 5700 (Ultra), FX 5800 (Ultra), 5900 (Ultra) / 5950 Ultra / PCX 5750 / PCX 5900 / PCX 5950

Geforce 6800 samtliga modeller, 6600 GT Dual

GeForce 7000: Samtliga 7800+

GeForce 8800 GTS/GTX/Ultra

GeForce 9800 GTX+/GX2

GeForce GTX 280, 285, 295

GeForce GTX 480

GeForce GTX 580, 590

Diverse Titan-modeller ATI/AMD: Radeon 7200/7500

Radeon 9500/9700/9800

Radeon X800/X850 samtliga varianter

Radeon X1800/X1900/X1950 samtliga varianter

Radeon HD 2900 samtliga varianter

Radeon HD 3870X2

Radeon HD 4870X2

Radeon HD 5870, 5970

Radeon HD 6970, 6990

Radeon HD 7950, 7970, 7990

Radeon R9 290, 290X, 295X2

Radeon R9 390, 390X

Radeon RX 470-580 Sapphire Nitro+

Kylning

Vattenblock till LGA 775 och/eller LGA 1366

Universal-vattenblock till grafikkort

Vattenblock till äldre high-end grafikkort

Prisvärd pump (alltså inga dyra RGB för 2000 kr)

LN2 pot och övrig utrustning för extremkylning

Byten

Har en del olika kylare och nätaggregat att erbjuda i byte. Kan även byta processorer där du får en uppgradering, till exempel i7 4790K mot 8700K med pengar eller annat emellan. Jag har också diverse moderkort till LGA 1151 och äldre.

För dig som är intresserad av delid kan jag även fixa det för någon mindre summa eller potentiellt gratis beroende på omständigheter.

Läs hela annonsen här