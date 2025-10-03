- Plats
Äldre high-end hårdvara + bra DDR4 + i9 9900K-11900K
Letar efter specifika moderkort, minnen och processorer för hobbyöverklockning. Utöver det som nämns nedan är jag även intresserad av större paket med gamla processorer eller minnen (DDR3 och äldre) oavsett modell, t.ex. från återvinning eller skrotade datorer. Kan ofta krävas att man testar flera dussin processorer av samma modell för att hitta en som överklockar riktigt bra.
Processorer
i9 11900K(F), 10900K(F), 9900K(S)
i7 8086K, 8700K, 5775C, 4790K, 3770K, 2700K, 880, 875K, 870
i7 5960X, 4960X, 4930K, 3970X, 3960X, 3930K, 990X, 980(X), 970, 975, 965
Core 2 Extreme/Quad
FX-9590/9370, Phenom II X6
Athlon XP/64 (gärna FX-modellerna, t.ex. FX-62)
DDR4 (endast 8/16 GB-moduler)
3200 14-14-14
3600 17-18-18 eller lägre latens
4000 19-19-19 eller lägre latens
4133+ beroende på modell
DDR3
2 GB moduler: DDR3-1600 7-8-7 eller lägre latens, DDR3-1866+
4/8 GB moduler: DDR3-2133+
Crucial Ballistix 1600 8-8-8, 1866+
DDR2
DDR2-1000+
DDR2-800 4-4-4 eller lägre latens beroende på modell
DDR
DDR-400+ CL2
DDR-500+ CL2.5
DDR-600+ CL3
Moderkort
Andra high-end modeller liknande de nedan kan även vara intressanta. Kan köpa moderkort med tillhörande processor och minne även om de inte är exakt vad jag efterfrågar ovan.
Asus:
Maximus XII/XIII Apex (Z490/Z590)
Maximus XI Apex/Gene (Z390)
Maximus IX Apex (Z270)
Rampage V Edition 10 (X99)
Maximus VII Formula/Hero/Ranger/Gene/Impact (Z97)
Maximus VI Extreme/Formula/Gene/Impact (Z87)
Maximus V Extreme/Formula/Gene (Z77)
Rampage IV Black Edition/Extreme (X79)
Maximus IV Extreme(-Z) (P67/Z68)
Rampage III Black Edition/Extreme/Formula (X58)
Rampage Extreme/Formula (X48)
P5E3 Premium/Deluxe (X38/X48)
Crosshair IV/V
Crossblade Ranger (FM2+)
Övriga:
Asrock Z77, Z87, Z87M, Z97, Z97M, Z170, Z170M OC Formula
EVGA Z390, Z490, Z590 Dark
EVGA X58 (alla modeller)
EVGA P55 Classified
DFI (LanParty) (alla modeller)
Foxconn BloodRage (X58)
Gigabyte X58A-OC
Gigabyte Z77X-UP7
Gigabyte P45
Grafikkort
Kort med dubbla grafikprocessorer
Kort med vattenblock
Överklockningskort som Asus Matrix eller MSI Lightning (alla äldre modeller)
Även följande kort oavsett modell:
3dfx/Voodoo: samtliga modeller
Volari Duo
SIS Xabre: samtliga modeller
PowerVR: PCX1/PCX2 (VideoLogic Apocalypse), Neon250, Kyro (diverse modeller)
Nvidia:
NV1 (STG2000)
RIVA 128
RIVA TNT/TNT2 (ej M64)
Geforce 256 samtliga
Geforce 2 Ti och Ultra
Geforce 3 samtliga
Geforce 4 Ti (4200/4400/4600(SE)/4800(SE)) och PCX 4300
Geforce FX 5600 Ultra, FX 5700 (Ultra), FX 5800 (Ultra), 5900 (Ultra) / 5950 Ultra / PCX 5750 / PCX 5900 / PCX 5950
Geforce 6800 samtliga modeller, 6600 GT Dual
GeForce 7000: Samtliga 7800+
GeForce 8800 GTS/GTX/Ultra
GeForce 9800 GTX+/GX2
GeForce GTX 280, 285, 295
GeForce GTX 480
GeForce GTX 580, 590
Diverse Titan-modeller
ATI/AMD:
Radeon 7200/7500
Radeon 9500/9700/9800
Radeon X800/X850 samtliga varianter
Radeon X1800/X1900/X1950 samtliga varianter
Radeon HD 2900 samtliga varianter
Radeon HD 3870X2
Radeon HD 4870X2
Radeon HD 5870, 5970
Radeon HD 6970, 6990
Radeon HD 7950, 7970, 7990
Radeon R9 290, 290X, 295X2
Radeon R9 390, 390X
Radeon RX 470-580 Sapphire Nitro+
Kylning
Vattenblock till LGA 775 och/eller LGA 1366
Universal-vattenblock till grafikkort
Vattenblock till äldre high-end grafikkort
Prisvärd pump (alltså inga dyra RGB för 2000 kr)
LN2 pot och övrig utrustning för extremkylning
Byten
Har en del olika kylare och nätaggregat att erbjuda i byte. Kan även byta processorer där du får en uppgradering, till exempel i7 4790K mot 8700K med pengar eller annat emellan. Jag har också diverse moderkort till LGA 1151 och äldre.
För dig som är intresserad av delid kan jag även fixa det för någon mindre summa eller potentiellt gratis beroende på omständigheter.