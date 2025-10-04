Varför misslyckas uppdateringen?

Kör Windows 11 och har det senaste fått problem med att installera en uppdatering. Den laddar ner och allt och kommer till ca 20%, sedan avbryts den och installationen misslyckas. Sjukt frustrerande, och är genuint nyfiken på vad som kan vara problemet. Alla andra uppdateringar genom åren har funkat fint utan problem, men just denna fungerar inte.

Har även läst att man skall bocka ur "ladda ner dom senaste uppdateringarna så fort dom finns tillgängliga".

Bifogar bilder på uppdateringen.

Någon med samma problem med just denna uppdateringen?

Vad är detta för uppdatering?