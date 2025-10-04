Gamingdator till grabben budget max 15k

- Registrerad
Grabben är 15 bast och förtjänar en ny dator han kan spela lite blandat på.
Budgeten inklusive en okej skärm och lite löst lull-lull, som exempelvis mus och tangentbord, får ligga på max ca 15k give or take en femhunka.
Han spelar allt från Bloons TD till RDR2 (han behöver absolut inte spela på några max-settings).
Har funderat på att köpa någon färdigbyggds från exempelvis power etc, men inser att man får så mycket mer för stålarna om man bygger själv (inet eller komplett typ). Kan ni som har koll hjälpa mig plocka ihop något i den stilen?
Fridens!
Halloj!
Tänkte du skruva ihop själv eller vill du ha färdigbyggt?
Det borde gå att bygga något med en Ryzen 9600x och ett RX 9060XT 16Gb och OK komponenter för övrigt för under 13k om man beställer komponenter från flera återförsäljare och fixar windows själv. Kan kanske vara svårt att få in en skärm och andra tillbehör för 2-2,5k. Dock brukar det gå att hitta bra begagnade skärmar för riktigt bra pengar på t.ex blocket, iaf om man bor i/nära en större stad. Bifogar ett förslag som du kan titta på. Går att kapa på enskilda komponenter såsom chassi, eventuellt nät agg, ssd m.m, är ett ganska generiskt bygge. Skärm förmodar jag att ni är sugna på 1440p?
Tack för svar! Ursäkta otydligheten. Jag är alltså inte kapabel att bygga själv, utan syftade på att exempelvis inet eller komplett, eller någon liknande försäljare bygger den åt mig.
Windows kan jag fixa själv.
Skärm kan jag lösa beggat om det är svårt att klämma in. Tangentbord och mus tänkte jag något enklare, men förstår om det blir tajt att få in allt under 15,5k.
Ja, det är väl att föredra med 1440p, men känner att uppdateringsfrekvensen är viktigare. gärna 144hz iaf
