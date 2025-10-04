Gamingdator till grabben budget max 15k

Grabben är 15 bast och förtjänar en ny dator han kan spela lite blandat på.

Budgeten inklusive en okej skärm och lite löst lull-lull, som exempelvis mus och tangentbord, får ligga på max ca 15k give or take en femhunka.

Han spelar allt från Bloons TD till RDR2 (han behöver absolut inte spela på några max-settings).

Har funderat på att köpa någon färdigbyggds från exempelvis power etc, men inser att man får så mycket mer för stålarna om man bygger själv (inet eller komplett typ). Kan ni som har koll hjälpa mig plocka ihop något i den stilen?

Fridens!