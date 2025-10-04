ASUS Z97-A+Intel Core i5 4690K samt GTX-970 och GTX-760 m.m.

Inriggare
Medlem
●
Säljer överblivna äldre komponenter efter uppgradering:
1: Paket med:
Intel Core i5 4690K 3,5 GHz 6MB kylning Intel Standard
ASUS Z97-A
4x 4 GB Corsair Vengeance 1 600 MHz DDR3
Pris 400kr
2. MSI GeForce GTX 970 4 GB Gaming
Pris 300kr + ev frakt
3. MSI GTX 760 Gaming 4 GB
Pris 100kr
4. Nätverkskort TP-Link Archer TX50E
Pris 30 kr
Jag kan skicka GTX970 men övrigt har jag inte packmaterial till, så där gäller avhämtning. Finns i Mölndal.
600kr för allt kan hämta
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.