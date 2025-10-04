ASUS Z97-A+Intel Core i5 4690K samt GTX-970 och GTX-760 m.m.

Säljer överblivna äldre komponenter efter uppgradering:

1: Paket med:

Intel Core i5 4690K 3,5 GHz 6MB kylning Intel Standard

ASUS Z97-A

4x 4 GB Corsair Vengeance 1 600 MHz DDR3

Pris 400kr

2. MSI GeForce GTX 970 4 GB Gaming

Pris 300kr + ev frakt

3. MSI GTX 760 Gaming 4 GB

Pris 100kr

4. Nätverkskort TP-Link Archer TX50E

Pris 30 kr

Jag kan skicka GTX970 men övrigt har jag inte packmaterial till, så där gäller avhämtning. Finns i Mölndal.

