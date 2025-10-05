ZTE MC7010 5G utomhus router (olåst) – 2.5GbE PoE, mycket fint skick

Nypris har legat kring 5 600–6 700 kr beroende på kampanj, Fungerar med alla operatörer. Har används som inomhus adapter med full 5g hastighet. Finns app som ingår där du hittar optimal plats men hade noll problem valfritt ställe (hus).

Observera: den metalliska bakplattan för vägg/stolp‑montage saknas, vilket normalt ingår i monteringskitet, men påverkar inte funktion vid inomhusplacering .

Allt annat ingår från ursprungliga boxen

Ingår: ZTE MC7010 ODU, PoE‑adapter/strömkabel, nätverkskabel, originalkartong m.m

Specifika fördelar: 2.5 GbE RJ45 med standard‑PoE, vädertålig ODU‑design, webbaserad administration.

Nätstöd: 5G Sub‑6 + LTE (NSA/SA) för bred kompatibilitet i svenska nät

Olåst/anpassningsbar: fungerar med alla operatörer.

Kan skickas med Postnord eller Schenker. Frakt ca 69kr.

Betalning med Swish alternativt banköverföring. Vad ni föredrar

Har sålt här tidigare då ofta är smidigast men har även ute annonsen på blocket om ni föredrar det.

Kvitto kan finnas. Osäker då den köptes med Telenor på delbetalning. Dock finns all serienummer, qr etc på boxen, routern eller inkluderat.

