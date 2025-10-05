ASrock B850 & 1650 Super Defekta ?

pehrnow
Säljer ett ASrock B850 M Pro RS som defekt, jag får ingen bild och CPU + DRAM Debug led lyser vad jag än gör, jag köpte det såhär i hopp om att jag kunde fixa det, jag har endast haft en CPU och 2 stickor DD5 att testa med.
Säljer även ett 1650 Super som funkar i många spel men Fortnite t.ex krashar direkt när man startar det, har även sett lite artefakter just på inloggningsskärmen i windows, sen försvinner dessa.
Kan även tänka mig byta mot ett enklare AM5 moderkort, jag kan då givetvis betala mellanskillnad.
