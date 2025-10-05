Forum Spel Rollspel och äventyr World of Warcraft Tråd

Söker folk för ny guild inför Classic TBC Anniverary! [Thunderstrike Alliance]

Har dragit igång en guild med ett par svenskar men vi behöver fortfarande både spelare och folk som vill vara med och hålla i själva guilden.

<Zero Swipers> kommer vara en guild fokuserad att spela spelet som man gjorde för, dvs inte bara swipa kreditkortet o köpa boost/BiS från AH.

Vi hjälper varandra med allt, har en trevlig stämning och humör med högt i tak.

Raidleader, Discord, Logga allt sånt är redan fixat

Häng med nu så skapar vi riktigt mysiga stunder redan nu o har kul!

Adda:

Discord - Actionhealer
Battlenet - Actionhealer#2681

Ser fram emot att höra av er!

IM[THE]NERD - (]|Ó_ô|[)

