Anne Pro 2 & Steelseries Apex Pro Mini

Rensar lite hemma och hittade dessa 2 60% tangentbord som ligger och samlar damm.
Fina tangentbord så tänker att någon annan kanske har bättre användning utav dem.
Använt fåtal gånger då 60% var lite litet för mig.
- White Anne Pro 2 trådlöst med Gateron Brown switches, fint skick, kartong finns
- Svart Steelseries Apex Pro Mini, fint skick tyvärr utan kartong
Paketpris 1000kr
Föredrar upphämtning i Göteborg
