Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Anne Pro 2 & Steelseries Apex Pro Mini

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Anne Pro 2 & Steelseries Apex Pro Mini

Rensar lite hemma och hittade dessa 2 60% tangentbord som ligger och samlar damm.
Fina tangentbord så tänker att någon annan kanske har bättre användning utav dem.
Använt fåtal gånger då 60% var lite litet för mig.

- White Anne Pro 2 trådlöst med Gateron Brown switches, fint skick, kartong finns
- Svart Steelseries Apex Pro Mini, fint skick tyvärr utan kartong

Paketpris 1000kr
Föredrar upphämtning i Göteborg

Läs hela annonsen här

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar