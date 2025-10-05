Anne Pro 2 & Steelseries Apex Pro Mini

Rensar lite hemma och hittade dessa 2 60% tangentbord som ligger och samlar damm.

Fina tangentbord så tänker att någon annan kanske har bättre användning utav dem.

Använt fåtal gånger då 60% var lite litet för mig.

- White Anne Pro 2 trådlöst med Gateron Brown switches, fint skick, kartong finns

- Svart Steelseries Apex Pro Mini, fint skick tyvärr utan kartong

Paketpris 1000kr

Föredrar upphämtning i Göteborg

Läs hela annonsen här