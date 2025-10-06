Värdering av komponenter som ska säljas

Hej!
Nu är det dags att uppgradera datorn inför BF6.
Ska sälja av dessa komponenter och undrar dess värde:
Moderkort: ASUSTeK COMPUTER INC. Z170 PRO GAMING (LGA1151)
Processor: Intel Core i7 6700K @ 4.00GHz
Grafikkort: GeForce GTX 1070 (MSI) 8GB
Ram: 32,0GB Dual-Channel DDR4 @ 933MHz
Tacksam för alla svar!
Typ 1500 kr.
Ryzen 7 5700X3D | Gigabyte B550 Gaming X V2 | 32 GB HyperX Beast 3600 MT/s | Asrock RX 9070 | 1 TB Kingston Fury Renegade | 2 TB Samsung 860 EVO | EVGA G2 750W | FD Define R5 Ti | 2 x 27" MSI MAG274QRF-QD
Prylar säljes,
köpes,
bytes
och skänkes
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.