Värdering av komponenter som ska säljas

Hej!

Nu är det dags att uppgradera datorn inför BF6.

Ska sälja av dessa komponenter och undrar dess värde:

Moderkort: ASUSTeK COMPUTER INC. Z170 PRO GAMING (LGA1151)

Processor: Intel Core i7 6700K @ 4.00GHz

Grafikkort: GeForce GTX 1070 (MSI) 8GB

Ram: 32,0GB Dual-Channel DDR4 @ 933MHz

Tacksam för alla svar!

Typ 1500 kr.

