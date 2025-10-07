Ny gamingdator

GaleTho
Medlem
●
Hej, sitter och filar på en ny dator då den gamla håller på att säcka ihop. Är själv inte insatt men har frågat vänner som är mer kunniga än jag och vi kom fram till det här. Skulle helst plocka ihop allting på Inet för bekvämlighetens skull men är öppen för att beställa från andra källor. Siktar på att kunna spela saker som Marvel Rivals, Baldur's Gate 3, moddat Skyrim, etc. på 1440p. Är det overkill eller bra framtidssäkrat? Något jag kan ändra för att få lite billigare? Något som sticker ut? Tack på förhand för alla tips!
Kanske ett annat chassi eller extra chassifläktar kunde vara en mindre uppgradering, se till att alla komponenter får det svalt och hjälper till att hålla nere fläktljudet.
Du kan nog maxa de spelen på 1440p med en 9070 XT, men priset är ingen skillnad nu så du kan lika gott ha kvar 5070 Ti.
