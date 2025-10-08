Missa inte Amazon Prime Deal Days!
Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Vad för grafikkort?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Vad för grafikkort?

Hej jag sitter på en relativt gammal dator med dessa specs.

AMD Ryzen 5 5600X
B550 GAMING EDGE WIFI
Asus Strix 1070
Samsung 970 EVO Plus 1TB
Corsair RM750X V2
32 GB RAM (jag tror DDR4).

Jag spelar mestadels WoW nu och behöver hjälp från er vad för grafikkort ni tycker jag borde uppgradera till?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Ska du köra RTX grafik så skulle jag säga NVidia annars 9070xt som nog är mest bang for the buck.

Visa signatur

Battlestation: 14900kf - RTX3090 - 32gb ram - 1tb M2 990 PRO - 2TB M2 crucial

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

https://www.sweclockers.com/marknad/255298-asus-tuf-3080-oc-1... - Detta kanske? Annars är som basn säger 9070xt ett bra kort.

Visa signatur

NZXT H9|MSI 5090 Gaming Trio OC|AMD 9600x|Asus Rog Strix B650E -f|32gb DDR5 6000mhz|Samsung G9 49'|

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Köp ett RX9070XT om du vill köra AMD
https://www.netonnet.se/art/datorkomponenter/grafikkort/amd/s...

Köp RTX5070 eller RTX 5070Ti om du vill köra Nvidia
https://www.netonnet.se/art/datorkomponenter/grafikkort/nvidi...
https://www.netonnet.se/art/datorkomponenter/grafikkort/nvidi...

Visa signatur

Moderkort: MSI MPG X570 Gaming plus CPU: Ryzen 7 5700X3D
RAM: Corsair Vengeance RGB RT 32GB DDR4 3600 MHz Kylning: Noctua NH-D15 chromax.black Lagring: Corsair MP600 CORE XT - 2TB
Grafikkort :ASUS PRIME Radeon RX 9070 XT 16GB OC Nätaggregat: EVGA SuperNOVA 750 G2
Chassi: Fractal Design Define Vision S2 Blackout Monitor: ASUS TUF Gaming VG34VQL3A & Acer XF270HUC
Tangentbord: Corsair Gaming Strafe RGB MX SILENT Mus: Razer Cobra

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av basn:

Ska du köra RTX grafik

Gå till inlägget

Hundspelet har inget stöd för det, och som Nvidiot vill jag påstå att det inte är något TS kommer sakna om det inte är någon specifik funktion som efterfrågas. Ett billigt 9070XT (<7000 kr) är ett bra alternativ till ett 5070 (6300+ kr) för WoW, eftersom ett 9070XT har ca 20% mer prestanda.

Visa signatur

Guide: Sätta upp en RAM-disk för Nvidia Instant Replay (f.d. Shadowplay)
https://www.eloshapes.com/
https://xkcd.com/386/

ZING! pam-PAM pam-PAM!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag kanske borde säga att har en 240hz 32" 4k skärm. Men det borde 9070XT klara av eller?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Esoteric:

Jag kanske borde säga att har en 240hz 32" 4k skärm. Men det borde 9070XT klara av eller?

Gå till inlägget

Det är inte många kort som klarar 240FPS 4K, Men det beror givetvis på spel.
Såg nu att du kör WOW gissar på att det inte är så tung drivet.

Senast redigerat Mer info
Visa signatur

Moderkort: MSI MPG X570 Gaming plus CPU: Ryzen 7 5700X3D
RAM: Corsair Vengeance RGB RT 32GB DDR4 3600 MHz Kylning: Noctua NH-D15 chromax.black Lagring: Corsair MP600 CORE XT - 2TB
Grafikkort :ASUS PRIME Radeon RX 9070 XT 16GB OC Nätaggregat: EVGA SuperNOVA 750 G2
Chassi: Fractal Design Define Vision S2 Blackout Monitor: ASUS TUF Gaming VG34VQL3A & Acer XF270HUC
Tangentbord: Corsair Gaming Strafe RGB MX SILENT Mus: Razer Cobra

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag förväntar mig inte 240fps men iaf 120

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar