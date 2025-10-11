Test av Flertalet billiga Mobilabonnemang

Fello:

Går i Telias nät och ägs sen 2020 även av Telia.

Bra täckning och funktion dock har supporten blivit sämre än vad den varit tidigare nu har de en "chatt" men är mer som nån slags mailfunktion för sällan någon som svarar direkt i chatten finns dock möjlighet att ringa in till dem vilket inte är jättevanligt bland lågprisoperatörerna.

Har haft bra Täckning i Stockholm, Örebro, Karlstad, Umeå, Luleå, Malmö, Göteborg där jag befunnit mig under testperioder.

Har aldrig stått utan täckning med endast 112 samtal.

Surf ofta kring 40-110Mbit.

Kundtjänst: "chatt" mail, Telefon.

Prisbild 120:- för billigaste abonnemanget och 370:- för dyraste.

Hallon:

Går i Tres nät och ägs av Tre är så kallat systerbolag.

Täckningen är sämre än Fello dock märkte jag endast av endast 112 samtal utanför Luleå.

Har haft bra Täckning i Stockholm, Örebro, Karlstad, Umeå, Malmö, Göteborg, Sämre kring Luleå där jag befunnit mig under testperioder.

Seg surf når sällan över 30-40Mbit abonnemanget skall kunna ge max 150Mbit.

Kundtjänst: chatt

Prisbild 109:- för billigaste abonnemanget och 359:- för dyraste.

Chilimobil:

Går i Tres nät Täckningen är sämre än både Fello och Hallon. Va Hallon säger folk men det går jue också i Tres nät men Chilimobil är uppenbart lägre prioriterade än Hallon dessutom går Chilimobils datatrafik via Götalandsnätet.

Har täckningsluckor inne i Stockholm en del kring Kungsholmen och Uppsala även sämre både i Luleå och Umeå.

Har haft bra Täckning i Stockholm, Örebro, Karlstad, Malmö, Göteborg, Sämre kring Luleå, Umeå där jag befunnit mig under testperioder.

De har så kallad "fri surf" 25GB om dan på Mobilabonnemang sen stryps det till 1Mbit hastighet och låses upp 00:00.

Hastigheten är ojämn når oftast inte över 30-40Mbit testet utfört med en Iphone 13 oftast under 10Mbit.

Kundtjänst: chatt, mail

Prisbild: Olika abonnemang med 1,3,10,100 eller full fart olika prisbild 1Mbit billigaste syns endast när du redan är kund 129:- och upp till 399:-

Vimla:

Går i Telenors nät täckningen upplever jag ungefär som Hallon dock väldigt dålig i Sollentuna Station surf i stort obrukbart.

Funkade sämre utanför Umeå.

Har haft bra Täckning i Stockholm, Örebro, Karlstad, Luleå, Malmö, Göteborg, Sämre kring Umeå där jag befunnit mig under testperioder.

Gav bra hastighet på de dyrare abonnemangen gav 300-350Mbit trots att de skall ge ca 300Mbit max och de billigare med lägre data är kapade till max 150Mbit.

Kundtjänst: chatt

Prisbild: 120:- för billigaste abonnemanget och 370:- för dyraste.

Comviq:

Går i Tele2 nät täckningen upplever jag ungefär som Hallon dock väldigt dålig i Sollentuna Station surf i stort obrukbart.

Har haft bra Täckning i Stockholm, Örebro, Karlstad, Umeå, Luleå, Malmö, Göteborg där jag befunnit mig under testperioder.

Surf flyger fram max jag mätte upp var kring 600Mbit

Kundtjänst: chatt, Telefon

Prisbild 129:- för billigaste abonnemanget och 369:- för dyraste.

Prisbilden är tagen på Ordinarie priser: 2025-10-11 Kampanjpriser kommer och går.