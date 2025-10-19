Present till min pappa

Halloj

Min pappa fyller år och jag vill köpa en laptop till honom i present.

Han använder sin gamla laptop dagligen för att titta på Youtube och filmer. Han spelar inte spel.

Jag antar att RAM och sådant inte är väldigt relevant för det han ska göra men det skadar inte om det finns.

Kraven för datorn är således;

Max pris 10,000kr

Hellre en lite större skärm, med bra färgåtergivning. Kanske OLED om det går...

Snabb att starta (SSD)

Stor hårddisk, helst 1 TB

Tack så jättemycket i förhand