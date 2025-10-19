Forum Datorkomponenter Processorer, moderkort och minnen AMD Tråd

Uppgradera eller behålla nuvarande system?

Uppgradera eller behålla nuvarande system?

Åkte på Moderskeppet 4 och vann en 7800X3D. Nu står jag i valet och kvalet om jag ska behålla mitt nuvarande system

  • 5800X

  • MSI B550 Tomahawk

  • 2x8GB + 2x32GB DDR4

  • 3090

Alternativet är att jag köper nytt moderkort + minne för cirka 4500kr.

Mitt use case är YouTube och slösurf. Hur skulle nu göra?

Jag skulle ta bort dom där två 8GB pinnarna

Skrivet av mr_sQuinty:

Jag skulle ta bort dom där två 8GB pinnarna

För bättre timings?

Skrivet av slipbit:

Mitt use case är YouTube och slösurf. Hur skulle nu göra?

Till det räcker ju i princip vad som helst (till och med en mini-PC med Intel N150 för typ 1500 kr), så då tycker jag absolut du ska behålla vad du har, sälja 7800X3D och spara pengarna till t.ex. 10xxx eller 11xxx eller vad de kan tänkas heta om ett par år.
EDIT: Och grattis förstås!

Skrivet av oooskar:

Till det räcker ju i princip vad som helst (till och med en mini-PC med Intel N150 för typ 1500 kr), så då tycker jag absolut du ska behålla vad du har, sälja 7800X3D och spara pengarna till t.ex. 10xxx eller 11xxx eller vad de kan tänkas heta om ett par år.
EDIT: Och grattis förstås!

Har en i5 10500 16GB -minipc som står urkopplad. :). Barnen tar all tid och man får typ ingen tid att game:a

Skrivet av slipbit:

Har en i5 10500 16GB -minipc som står urkopplad. :). Barnen tar all tid och man får typ ingen tid att game:a

Full förståelse för det. Då är det ännu en anledning att sälja X3D:an och inte ödsla tid på uppgradering nu.

Skrivet av slipbit:

För bättre timings?

Framför allt hastighet (beroende på vad dina 2x32GB är specade som?), minneskontrollern blir ganska ansträngd med fyra stickor så chansen är stor att du kan komma upp i den högre XMP-hastigheten om du bara kör två stickor (en på vardera kanalen, se moderkortsmanualen). 64GB bör räcka många gånger om för det du gör.

