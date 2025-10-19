Fractal Define 7 | ASUS ROG Strix X670E-F Gaming WIFI | AMD Ryzen 7 9800X3D | Noctua NH-D15 G2 | Kingston 2x32GB DDR5 6000MHz CL36 FURY Beast | Asus RTX 5090 ROG Astral OC | Corsair RM1000X ATX 3.1 1000W | Kingston Fury Renegade M. 2 Gen 4 1+4TB + Samsung 860 EVO 1TB + 870 EVO 4TB | Samsung Odyssey G8 G80SD | APC
Back-UPS Pro Gaming UPS 2200VA 1320W | Synology DS 411j
Uppgradera eller behålla nuvarande system?
mr_sQuinty
Medlem ★
●
Visa signatur
Fractal Define 7 | ASUS ROG Strix X670E-F Gaming WIFI | AMD Ryzen 7 9800X3D | Noctua NH-D15 G2 | Kingston 2x32GB DDR5 6000MHz CL36 FURY Beast | Asus RTX 5090 ROG Astral OC | Corsair RM1000X ATX 3.1 1000W | Kingston Fury Renegade M. 2 Gen 4 1+4TB + Samsung 860 EVO 1TB + 870 EVO 4TB | Samsung Odyssey G8 G80SD | APC
mc68000
Medlem ★
●