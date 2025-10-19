Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Bra budgetskärm 1440p?

Bra budgetskärm 1440p?

Tänkte köpa en ny skärm nu när jag fått tummen ur och köpt saker till en ny burk.

Skulle vilja ha en 1440p-skärm men vet inte så mkt i övrigt vad man ska satsa på för specs.

Har ni några bra tips?

Vad spelar du för typ av spel eller vad ska skärmen främst användas till?
Kanske det här spontat?
https://www.netonnet.se/art/gaming/gamingskarm/gamingskarm-27...
https://www.netonnet.se/art/gaming/gamingskarm/gamingskarm-27...

Storlek, pris, rak eller curved?
Jag kör två curved MSIMAG 27CQ6F (1440p 180hz) som kostar 2490 kr på Netonnet som huvudskärmar (plus en gammal AOC som vertikal) och är nöjd.
https://www.netonnet.se/art/gaming/gamingskarm/gamingskarm-27...
Riktigt trevliga skärmar, bra bild, snabba och billiga.

Denna ser onekligen intressant ut just nu. Kliar lite i fingrarna själv

https://www.elgiganten.se/product/datorer-kontor/skarmar-till...

Skrivet av bärplockaren:

Vad spelar du för typ av spel eller vad ska skärmen främst användas till?
Kanske det här spontat?
https://www.netonnet.se/art/gaming/gamingskarm/gamingskarm-27...
https://www.netonnet.se/art/gaming/gamingskarm/gamingskarm-27...

Jag spelar mest typ Diablo eller liknande, men har tänkt lira lite Fortnite framöver. Har även tänkt köra lite Cities Skylines eller nåt annat liknande.

Jag hade inte köpt en ny skärm nu när det är lite över en månad kvar till Black Week. Skärmar och TV-apparater har historiskt varit produkter där vi fått se helt okej reor.

Skrivet av Joppis:

Jag hade inte köpt en ny skärm nu när det är lite över en månad kvar till Black Week. Skärmar och TV-apparater har historiskt varit produkter där vi fått se helt okej reor.

Tack för påminnelsen. Jag har nog tänkt vänta till dess men sonderar terrängen nu för att få ett hum ungefär var man kommer hamna i pris och vilka olika varianter folk tipsar om.

https://www.komplett.se/product/1300841/datorutrustning/bilds...

Vet inte om det räknas som budget men denna har fått väldigt fin kritik i alla fall.

