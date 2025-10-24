YH Utbildning Cloud och Infrastrukturspecialist värt det?

Hej!

Brinner ganska mycket för IT men jobbar nu inom vården. Jag planerar att studera Cloud och Infrastrukturspecialist för att få in foten på IT marknaden.

Är det någon som läst utbildningen eller känner någon som läst den och kan ge lite feedback?

Är det en bra IT utbildning att köra på för att lätt kunna få jobb?

Kag funderar på att plugga YH i 2 år eller böja på någon entry level IT support och klättra därifrån men vet inte vilken som är lättast.

Är inte ung utan snart i 40 års ålder men vill gärna jobba med datorer.

Jag kan grymt mycket om datorer och programerar IOS appar på fritiden.