Fortsätta med tävling efter fusk?

Om du ledde en livestream och skulle hålla i en tävling med fina priser, där både frågorna och svaren tyvärr pga lite tekniskt strul och felaktig kopiering av länkar spreds i förväg. Hade du då:

Låtsats som ingenting, kört klart tävlingen, gratulerat "vinnarna" för sin goda insats och glatt skickat iväg priser för flera tusen kronor till dem? Erkännt att det var klantigt gjort, men hållt fast vid att absolut ingenting kan göras åt saken och att det bara är att gå vidare, se punkt 1? Raderat kommentarer och gett time outs till alla som skriver om att de inte gillar de första 2 alternativen och undrar varför du ställer dig på fuskarnas sida? Ställt in själva tävlingsmomentet, hållt i quizzet ändå som ett roligt inslag och sparat priserna till en annan tävling/lottat ut priserna senare separat?

Tänkte först skriva "nämner inga namn", men jag tror på att principen "name and shame" i vissa fall kan vara befogad... *host* Asus ROG Nordic *host*