Interessekoll på snygg och tyst spel-dator (med eller utan GPU).

Jommie
Medlem
●
Dator:
Fractal Design North TG Black
Corsair 750w modulär PSU
Asus Prime B550-Plus
AMD Ryzen 9 5900x
Asus Ryujin II 240 AIO cpu kylare (med LCD där man t.ex. kan visa temp på cpu/gpu).
Corsair 2x16GB 3200Mhz CL16
Samsung M2 980 Pro 1TB (Installerad med Win11 Pro - Licens från RoyalCDKeys)
Extra SSD - Samsung 860 1TB.
PCI kort för USB-C i Frontpanel
Asus pce-ac68 trådlöst nätverkskort.
Pris utan grafikkort - 7000.
Grafikkort - Asus TUF RTX3080 10GB med Alphacool AIO kylning med 360mm kylning. (Original kylare finns kvar).
Pris på PC + Grafikkort: 11.500
Temp - ca 50-65 på CPU, GPU och GPU mem under belastning.
Har inte varit överklockat. Säljs som komplett dator (med eller utan GPU).
Original förpackningar finns inte kvar så skicka med post/bud medför risk. Evt. köpare får hämta i Kungsör eller Eskilstuna.
Kvitto går hitta på det mesta om det önskas.
Bilder kommer lite senare när jag är hemma.
Finner du på SweClockers Jobb.
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.