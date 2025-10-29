Interessekoll på snygg och tyst spel-dator (med eller utan GPU).

Dator:

Fractal Design North TG Black

Corsair 750w modulär PSU

Asus Prime B550-Plus

AMD Ryzen 9 5900x

Asus Ryujin II 240 AIO cpu kylare (med LCD där man t.ex. kan visa temp på cpu/gpu).

Corsair 2x16GB 3200Mhz CL16

Samsung M2 980 Pro 1TB (Installerad med Win11 Pro - Licens från RoyalCDKeys)

Extra SSD - Samsung 860 1TB.

PCI kort för USB-C i Frontpanel

Asus pce-ac68 trådlöst nätverkskort.

Pris utan grafikkort - 7000.

Grafikkort - Asus TUF RTX3080 10GB med Alphacool AIO kylning med 360mm kylning. (Original kylare finns kvar).

Pris på PC + Grafikkort: 11.500

Temp - ca 50-65 på CPU, GPU och GPU mem under belastning.

Har inte varit överklockat. Säljs som komplett dator (med eller utan GPU).

Original förpackningar finns inte kvar så skicka med post/bud medför risk. Evt. köpare får hämta i Kungsör eller Eskilstuna.

Kvitto går hitta på det mesta om det önskas.

Bilder kommer lite senare när jag är hemma.

