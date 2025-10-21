Lian Li A3 – Frontfläkt-mod

Ville få in en fläkt i fronten på mitt Lian Li A3, men chassit har tyvärr inget fäste för det från början. Så jag ritade upp ett eget fäste och skrev ut det för att testa.

Den svarta varianten är revision 0, första testet – och den silvriga är revision 1, som blev lite mer genomtänkt. Verkar funka rätt okej hittills!

Enda nackdelen är att jag måste köra med en 15 mm tjock fläkt i fronten för att få plats, men annars sitter allt fint och luftflödet känns bra.

Kommer förmodligen göra en revision 2, men nu funkar iallafall konceptet!

Allt är printat i min Bambulabs P1S