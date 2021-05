Ryzen 5600X GSkill DDR4 16GB 3600MHz CL16 ASUS Z97 -P i7 4790K Corsair DDR3 16GB 1600MHz CM Nepton 120 XL

Är bara intresserad av att försöka få tillbaka pengar jag lagt ut så tänkte jag sälja Ryzen och Ripjaws i sets för nära vad jag betalat. Då 5600x nu är ordentligt i lager tänkte jag locka med det lägre priset på minnena.

2st Ryzen 5600X. Kvitto hos Inet från 2021-03-10, köpt för 3290kr.

Öppnade och använda någon vecka. Tur är det då den ena var defekt vid leverans, nu vet jag att båda fungerar utan problem. Den ena är köpt av min vän (annat namn på kvitto) då Inet endast sålde en per hushåll.

2st Ripjaws V DDR4-3600MHz CL16-16-16-36 1.35V 16GB (2x8GB) Samsung B-die.

Kvitto hos Webhallen 2021-01-22, köpt för 1249kr, nu 1690kr.

Oöppnade.

Hade hoppats på 4500kr per set

Jag har även lite äldre delar jag städat ut:

1st i7 4790k + ASUS Z97-P + Corsair DDR3 16GB 1600MHz cl10

Allt är i gott skick. Har moderkortets låda och manual. I skrivande stund är en Intelfläkt monterad med CPUn på kortet. Allt har fungerat utan problem länge och använts fram till för någon månad sen då jag byggde ny dator. Bud

1st Cooler Master Nepton 120XL. Knappt använd, legat undanpackad länge dock. Har testat att koppla in pump och fläktar nyligen (verkade fungera) men inte testat med CPUämnar inga garantier, levereras AS IS. Tycker det är synd att slänga om någon kan använda den. Bud eller gratis vid köp av något annat.

Reserverar rätten att sälja till vem jag vill, om jag vill.

Betalning via Swish. Köparen står för frakt. Skickas med Postnord "Skicka Direkt". Lämnar inga garantier för postens hantering.

Avhämtning kan gå att ordna, bor en bit från Liljeholmen, Stockholm.

Öppen för förslag.