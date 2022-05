Hej SweC!

Jag har en bärbar, lätt 13-tum dator till övers. Den införskaffades under 2020 för att lättare ha med sig vid resande, men låt oss säga att den mest har blivit liggande de senaste två åren. Det är en Dell XPS 9300 och är helt i nyskick. Spec på datorn finns här:

10th Generation Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 Processor (8MB Cache, up to 3.9 GHz)

16GB 3733MHz LPDDR4x

512GB M.2 PCIe NVMe SSD

13.4" UHD+ (3840 x 2400) InfinityEdge Touch Anti-Reflective 500-Nit Display

Killer(TM) Wi-Fi 6 AX1650 (2x2) and Bluetooth 5.1

52 WHr battery, 45W Type-C Power Adapter

Överlag fungerar datorn väldigt bra, fläkten går i stort sett aldrig igång vid normal användning. För närvarande är Pop!_OS 22.04 installerat, men datorn köptes med Windows-licens som går att använda istället.

Jag tar emot bud på datorn och säljer först om jag känner mig nöjd, annars behåller jag den.