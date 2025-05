Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6700 10GB

Säljer ett sparsamt använt Radeon rx 6700 pga. byte till ett med mer minne. Det har används "out of the box", inte pillat något med överklockning.

Inköpt Januari 2023, nypris 4578 kr.

Pris: 2900 kr, frakt tillkommer. Kan annars hämtas i Järbo, Sandvikens kommun.

Grafikprocessor: AMD Radeon RX 6700

Gränssnitt: PCI Express® Gen 4

Game clock: Upp till 2330 MHz

Boost clock: Upp till 2495 MHz

Minneshastighet: 16 Gbps

Minne: 10 GB GDDR6

Utgångar: HDMI, 3 x DisplayPort

HDMI 4K-stöd: Ja

Antal bildskärmar som stöds: 4

Rekommenderat nätaggregat (PSU): 650 W

Maximal upplösning: 7680 x 4320

Bredd: 4.9 cm - Djup: 26 cm - Höjd: 12 cm