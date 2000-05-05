49 tum Samsung Odyssey bytes mot mindre skärm (säljes)

Hej!

Har en Samsung Odyssey G9, inköpt för 3 år sedan som fungerar felfritt utan döda pixlar. 240 Hz qled.

Hade velat gå ner lite i storlek till en/två skärmar (helst ca 34, alt 27x2 eller 34, kanske 40 typ) med pengar mellan beroende på vad det är för saker. Ser gärna att det är skrivbordsarmar om det är 2x27

Kan även tänka mig att sälja med upphämtning i Gbg för ett rimligt pris.

Kom med förslag på det ni har!

Bor vid Sahlgrenska!

Mvh Daniel