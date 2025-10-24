49 tum Samsung Odyssey bytes mot mindre skärm (säljes)

dareddann3
Medlem
Hej!
Har en Samsung Odyssey G9, inköpt för 3 år sedan som fungerar felfritt utan döda pixlar. 240 Hz qled.
Hade velat gå ner lite i storlek till en/två skärmar (helst ca 34, alt 27x2 eller 34, kanske 40 typ) med pengar mellan beroende på vad det är för saker. Ser gärna att det är skrivbordsarmar om det är 2x27
Kan även tänka mig att sälja med upphämtning i Gbg för ett rimligt pris.
Kom med förslag på det ni har!
Bor vid Sahlgrenska!
Mvh Daniel
Har en Alienware 32” 4k/240hz oled i bytestankar då jag vill ha större egentligen, pma om intressant 👍
Och jag är sugen på 4K Oled mot min Alienware AW3423DWF.
Så alla tre får som de vill här kanske?
