Defekt Hitachi OLED 55" TV

s1lvertunga (B. Ferole)
Västra Götaland, Borås
Skickas & Avhämtning
Säljer en defekt Hitachi 55" OLED TV där felet är som följande:

Man hör ljud spelas upp på TVns högtalare och den får kontakt med enheter, men skärmen är alldeles svart. Det finns ingen bild.

Jag har öppnat upp för att se om jag hittar något uppenbart fel (lös kabel eller nån bränd komponent) men kunde inte hitta något. Finns säkert de som har bättre verktyg som kanske kan laga den.

Säljes därför som defekt, köptes en gång i tiden på NetOnNet men garanti har såklart redan löpt ut.

Finns att hämta i Borås, kan eventuellt skickas men allra helst inte.

