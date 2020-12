Österrikiska Noctua är vid det här laget nästan lika kända för sitt brun-beigea färgtema som sin ovilja att hetsa fram nya produkter. Ett exempel lika gott som något på det senare är bolagets passiva kylare som visades upp under Computex-mässan förra året – det vill säga 18 månader sedan. Då utlovades passiv kylning av Intels dåvarande flaggskepp Core i9-9900K med hjälp av stora mängder aluminium och koppar samt sex värmeledningsrör.

Vrider vi istället fram klockan till december år 2020 rapporterar Fanlesstech om att kylaren är redo att sättas i massproduktion i ett förfinat utförande. Av den enda släppta detaljbilden att döma har en del hål i aluminiumfenorna tillkommit sedan prototypen visades upp – något som förhoppningsvis kan bidra till ännu bättre prestanda än de 120 watt som ursprungligen kunde avledas helt passivt.

Parad med en lågvarvig fläkt menade Noctua att den hittills icke-namngivna kylaren i prototypstadiet klarade att avleda hela 180 watt värme. Den vägde då in på bastanta 1,5 kilogram och var tänkt att vara kompatibel med socklarna AM4 och LGA 115x/1200 – något som inte lär ha försämrats till en skarp lansering.

Även en roadmap som detaljerar bolagets produktplaner har publicerats av Techpowerup och här skymtas bland annat bolagets intentioner att lansera den passiva nykomlingen under 2021 års första kvartal. Övriga nyheter inkluderar för bolaget okaraktäristisk fokus på estetik med bland annat vita fläktar, medan tornkylaren NH-U12A berikas med täckplåtar samt en svart variant.

Den passiva kylaren blir en av två kylarlanseringar för bolaget under år 2021, då de under det avslutande kvartalet sjösätter en uppdaterad version av NH-D15 – som även den visades upp under Computex 2019. Under samma tidsperiod tillkommer även nya fläktar om 140 millimeter och en variant för skrivbordet med det preliminära namnet Desk Fan.

