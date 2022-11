Intels Next Unit of Computing (NUC) har sedan 2013 erbjudit stationära datorer i litet format. De till en början mycket kompakta datorerna med blygsam prestanda har på senare tid börja växa till sig, inte minst under flaggen NUC Extreme med tillhörande dödskalle. Den skrämmande loggan till trots har det dock ofta rört sig om någorlunda tillbakadragna datorer, där senaste "Dragon Canyon" för första gången frångick fastlödda processorer.

Nu presenterar Intel det senaste inslaget i serien, under namnet NUC 13 Extreme "Raptor Canyon". Som namnet skvallrar om står Intels processornyheter på menyn, med upp till flaggskeppet Core i9-13900K i en vanlig LGA 1700-sockel. Helt fria är processorerna dock inte, då samtliga begränsas till 125 watt (W) effektbudget. Utöver processorbytet uppgraderas primärminnet till den nya standarden DDR5, med stöd för två stickor i 5 600 MHz.

Även stödet för grafikkort tar ett steg upp, där chassit nu får plats med betydligt större sådana. Mer exakt handlar det om 313 mm långa grafikkort som tar upp 3 PCI Express-platser. För att försörja grafikkortet med ström används ett SFX-nätaggregat på 750 W, med en 12VHPWR-kontakt och tre 6+2-pinskontakter.

Stödet för större och mer strömtörstiga komponenter är inte gratis, utan storleken på det medföljande chassit ökar markant på höjden jämfört med föregångaren. Måtten som gäller för chassit är 337 × 129 × 318 mm, vilket ger en lådvolym på 13,9 liter. Det kan jämföras med drygt 18 liter för det populära Mini ITX-chassit Cooler Master NR200P.

Intel NUC 13 Extreme "Raptor Canyon" ska först lanseras mot slutet av året i Kina, för att sedan leta sig ut i resten av världen tidigt 2023. Prismässigt landar Extreme Kit-varianten mellan 1 179 och 1 549 USD beroende på konfiguration, vilket ungefär motsvarar 15 800 till 20 800 kronor inklusive moms. Den som endast är ute efter Compute Element-enheten hamnar mellan 760 och 1 100 USD, vilket inklusive moms motsvarar ungefär 10 200 till 14 800 kronor.

