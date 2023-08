Under förra veckan dök det upp ett rykte som pekade på att AMD:s utmanare till Nvidias uppskalningsteknik DLSS 3 var nästintill färdig och redo för lansering i september. Detta visar sig nu stämma då bolaget under Gamescom-mässan avtäcker de första spelen som får stöd för interpolerade bildrutor via FSR 3 för högre upplevd prestanda.

Bolaget demonstrerade tekniken med hjälp av spelet Forsaken, där FSR 3 likt DLSS 3 är lite av en trestegsraket. Först skalas spelet upp från en lägre renderad upplösning för att öka prestandan. Därefter kickar AMD:s "Fluid Motion Frames" in vilket interpolerar fram en ny bildruta baserad på de kringliggande redan renderade bildrutorna. I det sista steget används "Anti-Lag+", vilket då motsvarar Nvidias Reflex, för att sänka latenserna i spelet som annars höjs av den interpolerade bildrutan.

I exemplet från Forsaken ökar prestandan från 36 FPS när spelet renderas i högsta möjliga inställningar med ray tracing aktiverat vid upplösningen 4K UHD till hela 122 FPS med FSR 3 Performance aktiverat. I det sistnämnda läget renderas spelet internt vid upplösningen 1080p och skalas sedan upp till 4K UHD samtidigt som interpolerade bildrutor läggs till för att uppnå den höga bildfrekvensen. Hur bildkvaliteten ser ut vid detta läge återstår att se när tekniken lanseras skarpt.

De första spelen som får stöd för FSR 3 i september är Forsaken och Immortals of Aveum. Detta följs senare av titlar som Cyberpunk 2077 och Avatar: Frontiers of Pandora. AMD meddelar även att de arbetar med Bethesda med att lägga till tekniken i den kommande stortiteln Starfield, men att endast FSR 2 kommer att finnas tillgängligt vid lanseringen. Senare under året kommer även en plugin till Unreal Engine för att lättare implementera FSR 3 i den grafikmotorn.

AMD ämnar att släppa FSR 3 som öppen källkod under hösten. Tekniken fungerar på bolagets grafikkort ur Radeon RX 7000-serien samt den föregående familjen Radeon RX 6000. FSR 3 ska enligt företaget även fungera på Nvidias och Intels grafikkort, men exakt vilka modeller som stöds avtäcks vid ett senare tillfälle.