Redan för tre år sedan viskades det om att Microsoft hade egna kretsplaner i verket, med anonyma rapporter om att utveckling för datacenter låg i fokus. Det fick nytt liv under året när Microsoft uppgavs vilja byta Nvidias grafikkort mot egen AI-hårdvara. Nu visar sig båda rykten stämma när Microsoft avtäcker Azure Maia 100 och Azure Cobalt 100.

Azure Cobalt 100 är en 128-kärnig processor baserad på ARM, mer specifikt ARM Neoverse Compute Subsystems (CSS), som skräddarsytts för servrar till molnplattformen Azure. Utvecklingen har skett i Microsofts egen regi, där erfarenhet från utvecklingen av såväl gamla Xbox som kretsar till Surface-datorer varit till nytta.

För närvarande testar Microsoft fortfarande processorerna, däribland med Microsoft Teams och SQL-servrar. Planen är att erbjuda virtuella maskiner med Azure Cobolt under huven under nästa år. I en intervju med The Verge uppger Azure-chefen Rani Borkar att tidiga prestandatester visar på uppåt 40 procent högre prestanda än den ARM-baserade serverhårdvara Microsoft nyttjar i nuläget, men exakt vad de jämför mot är inte helt tydligt. Han nämner dock att Microsoft utvecklat med energieffektivitet i åtanke och möjlighet att kontrollera såväl prestanda som effektuttag "ned till varje kärna och varje virtuell maskin".

Vill inte jämföra sig med Nvidia

Azure Maia 100 är inte helt oväntat en krets som utvecklats särskilt för artificiell intelligens och maskininlärning. Precis som Cobalt 100 är det en design Microsoft arbetat fram själva och den är döpt efter stjärnan med samma namn. Tanken är att den ska sköta just AI-beräkningar, som exempelvis att träna språkmodeller, däribland i samarbete med Open AI.

Tillverkningen sker på TSMC:s 5-nanometersnod och Maia 100 stoltserar med 105 miljarder transistorer. Trots att Maia 100 ska möta det skriande behovet av AI-hårdvara är Microsoft är ovilliga att jämföra sig med Nvidia, vars hårdvara baserad på H100 "Hopper" för datacenter är hett eftertraktad. De menar att Maia 100 inte nödvändigtvis är en ersättare, utan snarare ett komplement.

Enligt Borkar vill Microsoft fortsätta erbjuda sina kunder ett val, precis som de i nuläget kan välja mellan exempelvis Intel eller AMD på processorsidan. Att båda kretsar är bestyckade med siffror i namnen är däremot ingen slump – båda är de första i vad som är tänkt att bli fler. Någon roadmap eller detaljer om vad som väntar i framtiden behåller Microsoft däremot fortsatt för sig själva.