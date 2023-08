En bakgrundsbild säger mer än tusen ord om din personlighet, det är känt sedan länge. Är du en sån som tillbringar tid på att hitta den perfekta just för humöret du är på för tillfället? Har du haft samma i flera år? Låter du standardbilden vara kvar?

Undertecknad har svårt att bestämma sig men har med tiden tenderat oftare att låta standardbilden vara kvar. För tillfället är det dock en The Legend of Zelda-bild från My Nintendo som pryder skärmarna. Hur ser din bakgrundsbild ut? Hur hittar man den perfekta? In och diskutera och visa upp!